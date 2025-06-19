Эксперт советует россиянам страховать загородные дома от пожаров
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Кирилл Селезнев, специалист по фондовому рынку компании «Гарда Капитал», порекомендовал россиянам застраховать свои загородные дома от пожара, так как такие дома горят в четыре раза чаще квартир. Он поделился своим мнением с изданием «Газета.Ru».
Селезнев пояснил, что страхование обойдется значительно дешевле, чем покупка нового дома. По его словам, в случае с загородными домами страховая сумма обычно составляет лишь небольшую долю от общей стоимости недвижимости и редко превышает один процент.
Эксперт также отметил, что владельцы домов редко страхуют их на полную стоимость, ограничиваясь суммой, не превышающей одного миллиона рублей. По его оценкам, эта сумма является оптимальной, а страховой взнос составит около 10 тысяч рублей в год.
Он добавил, что хотя пожар может никогда не случиться, в случае его возникновения владельцы получат компенсацию, которая покроет уплаченные страховые премии как минимум за 100 лет.
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