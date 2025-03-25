Эксперт рассказала о том, что умеют наушники помимо передачи звука

Эксперт по цифровым технологиям Анастасия Бастрыкина рассказала, что смартфоны часто быстро разряжаются из-за фоновых приложений, работающих даже без участия пользователя. Особенно сильно расходуют заряд виджеты с погодой, курсами валют и новостями — они могут снижать производительность устройства почти наполовину.

К самым энергозатратным относятся браузеры, мессенджеры, навигационные программы и антивирусы, постоянно сканирующие файлы. В частности, Google Chrome способен забирать до 40% ресурсов процессора. Также к таким приложениям относятся Telegram и YouTube.

Бастрыкина рекомендует удалять лишние программы, сократить количество виджетов и контролировать фоновую активность через настройки батареи, пишет Кулик со ссылкой на tut-news.ru.