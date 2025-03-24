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· 16+ · Екатерина Елисеева

Эксперт рассказала, когда нужно менять смартфон

После нескольких лет использования батарея теря...

pixabay

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Как объяснила Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо, с точки зрения финансовой целесообразности оптимальный срок для замены смартфона составляет три-четыре года. По её словам, за этот период устройство полностью оправдывает вложенные средства, и пользователь получает максимальную выгоду. После нескольких лет использования батарея теряет ёмкость, появляются программные ограничения, а технические характеристики устаревают. Иксанова подчеркнула, что частая замена смартфона может быть невыгодной, а реже менять его становится неудобно из-за устаревших технологий.

Она также указала, что оптимальный срок для замены наушников — от двух до четырёх лет. Проводные наушники могут прослужить дольше, если за ними аккуратно ухаживать, в то время как беспроводные устройства часто требуют замены через два-три года из-за износа аккумуляторов и других технических проблем. Смена наушников в этот период, по её мнению, является рациональной, так как позволяет поддерживать хорошее качество звука и надёжность, не тратя деньги на слишком частые обновления, пишет Газета.ру.

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