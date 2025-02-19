Эксперт назвала самые необычные идеи по выбору подарка на 23 февраля

День защитника Отечества давно стал не только праздником военных, но и символом уважения к мужчинам. В этот день важно выразить признательность, а подарок может стать способом передать эмоции и укрепить отношения, пишет "Самара Онлайн 24".

Соосновательница образовательного клуба по коммуникации и этикету «Живая Женщина» Алёна Панкова отмечает, что сложность выбора подарка часто связана с неправильным подходом. По её мнению, презент – это не просто вещь, а способ общения, выражение внимания и чувств. Антропология подтверждает, что традиция дарения объединяет все народы, так как является одной из форм проявления любви. Поэтому важно задуматься, какие эмоции вызовет подарок у получателя.

Хороший подарок подчёркивает значимость мужчины в вашей жизни. Например, можно уделить ему своё время: создать что-то своими руками, организовать неожиданный обед в рабочий день или устроить тематический ужин.

Заботу можно выразить и через внимание к интересам: редкий предмет из коллекции, книга с автографом любимого автора или сертификат на индивидуальное обслуживание в любимой сфере – такие подарки подчеркнут ваш интерес к увлечениям получателя.

Согласно деловому этикету, при выборе презента важно учитывать три ключевых момента: уместность, качество и предпочтения человека. Также стоит соблюдать культурные нормы, чтобы подарок действительно приносил радость.

Чего лучше не дарить:

средства личной гигиены (если не уверены в предпочтениях),

домашних животных или экстремальные развлечения,

подарки с намёком на недостатки (например, абонемент в спортзал),

инструменты и бытовые вещи, подразумевающие обязательства.

Лучший способ порадовать близкого – создать совместные воспоминания: можно отправиться на дегустацию, пройти квест или записаться на мастер-класс. Например, подарите мужчине участие в шоколадном мастер-классе по мотивам известного фильма, чтобы он почувствовал себя главным героем дня.

Даже небольшой, но продуманный подарок создаёт атмосферу заботы. Это может быть красиво упакованный сюрприз с запиской, оставленный на рабочем месте. Полезные вещи тоже останутся в памяти – практичный ежедневник или стильный блокнот отлично подойдут для разных характеров.

Самое важное – искренность. Подарок должен соответствовать интересам и взглядам человека. А главное – уделите мужчине чуть больше внимания в этот день, ведь важен не сам предмет, а тот смысл, который в него вкладывают.