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Эксперт назвала плюсы и минусы употребления красного мяса

Следует учитывать, что большая часть таких иссл...

pixabay.com

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Некоторые научные исследования указывают на возможную связь между потреблением красного мяса и риском развития таких заболеваний, как рак, диабет второго типа и сердечно-сосудистые недуги. На степень риска влияет как количество мяса в рационе, так и его обработка.

Следует учитывать, что большая часть таких исследований носит наблюдательный характер. Это значит, что они выявляют взаимосвязь, но не доказывают, что именно мясо является причиной болезней. Тем не менее, специалисты выделяют несколько потенциальных угроз.

Проблемы с сердцем

В одном из крупных исследований, где участвовало более 43 тысяч мужчин, было выявлено, что регулярное потребление красного мяса, как в обработанном, так и в натуральном виде, связано с повышенным риском сердечных заболеваний. Учёные пришли к выводу, что заменить мясо в рационе можно на орехи, бобовые или сою, чтобы снизить опасность. Другое исследование, включающее более 134 тысяч человек из 21 страны, показало, что при употреблении от 150 г обработанного мяса в неделю повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходов.

Онкологические заболевания

Американский институт исследований рака сообщает, что употребление более 510 г красного мяса в неделю может увеличить риск онкологии. Так, данные одного исследования 2018 года показали, что у женщин, регулярно потреблявших обработанное мясо, риск развития рака груди был выше на 9%, а при употреблении необработанного — на 6%. Дополнительные обзоры также указывают, что красное и переработанное мясо может повышать вероятность развития колоректального рака на 20–30%.

Диабет второго типа

Согласно метаанализу 2021 года, у тех, кто чаще включал в рацион красное мясо (как переработанное, так и необработанное), риск диабета 2 типа возрастал на 27% и 15% соответственно. Некоторые исследования при этом показывают, что замена мяса другими белковыми продуктами может снизить этот риск.

Важно помнить: такие материалы носят информационный характер и не могут заменить профессиональную медицинскую консультацию. Прежде чем вносить изменения в рацион, следует проконсультироваться с врачом, подчёркивает ferra со ссылкой на Verywell Health.

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