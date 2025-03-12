Эксперт назвал поступки туристов из России, которые выдают в них иностранцев

Туристический эксперт, который регулярно путешествует по Испании, в беседе с изданием The Sun рассказал, какие привычки чаще всего выдают российских туристов. По его словам, некоторые особенности их поведения могут раздражать местных жителей, из-за чего приезжих нередко называют «гуири» — так испанцы обозначают туристов, которые ведут себя не совсем уместно.

Одной из главных ошибок путешественников он назвал уверенность в том, что повсюду можно объясниться по-английски. Эксперт отметил, что в туристических районах этот язык действительно распространён, но большинство испанцев не говорит на нём свободно. Он посоветовал выучить хотя бы несколько базовых фраз на испанском, например, здороваться с местными словами hola и благодарить их gracias, чтобы произвести более благоприятное впечатление.

Ещё одной распространённой ошибкой специалист назвал посещение пляжа в разгар дня. Испанцы предпочитают отдыхать на побережье утром или ближе к вечеру, когда жара спадает, тогда как туристы часто остаются под палящим солнцем и получают ожоги. Чтобы избежать этого, он рекомендовал выбирать более комфортное время для отдыха.

Кроме того, эксперт затронул вопрос гастрономических традиций. Он напомнил, что паэлья считается обеденным блюдом, поэтому заказывать её на ужин не принято. Вместо сангрии, которую любят туристы, он посоветовал попробовать это блюдо с бокалом холодного пива или сухого белого вина.

Также важно учитывать особенности местного распорядка дня. Например, сиеста длится с 14:00 до 17:00, и в это время многие магазины и рестораны закрыты, что может стать неожиданностью для приезжих. Кроме того, он порекомендовал туристам одеваться более сдержанно и вести себя тише в общественных местах, чтобы не вызывать недовольство у местных жителей.

В завершение эксперт напомнил, что ужин в Испании начинается поздно — не раньше 21:00. Поэтому тем, кто хочет почувствовать атмосферу страны и избежать недоразумений, стоит учитывать этот нюанс, пишет ТУРПРОМ.