Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Эксперт назвал поступки туристов из России, которые выдают в них иностранцев

Одной из главных ошибок путешественников он наз...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Туристический эксперт, который регулярно путешествует по Испании, в беседе с изданием The Sun рассказал, какие привычки чаще всего выдают российских туристов. По его словам, некоторые особенности их поведения могут раздражать местных жителей, из-за чего приезжих нередко называют «гуири» — так испанцы обозначают туристов, которые ведут себя не совсем уместно.

Одной из главных ошибок путешественников он назвал уверенность в том, что повсюду можно объясниться по-английски. Эксперт отметил, что в туристических районах этот язык действительно распространён, но большинство испанцев не говорит на нём свободно. Он посоветовал выучить хотя бы несколько базовых фраз на испанском, например, здороваться с местными словами hola и благодарить их gracias, чтобы произвести более благоприятное впечатление.

Ещё одной распространённой ошибкой специалист назвал посещение пляжа в разгар дня. Испанцы предпочитают отдыхать на побережье утром или ближе к вечеру, когда жара спадает, тогда как туристы часто остаются под палящим солнцем и получают ожоги. Чтобы избежать этого, он рекомендовал выбирать более комфортное время для отдыха.

Кроме того, эксперт затронул вопрос гастрономических традиций. Он напомнил, что паэлья считается обеденным блюдом, поэтому заказывать её на ужин не принято. Вместо сангрии, которую любят туристы, он посоветовал попробовать это блюдо с бокалом холодного пива или сухого белого вина.

Также важно учитывать особенности местного распорядка дня. Например, сиеста длится с 14:00 до 17:00, и в это время многие магазины и рестораны закрыты, что может стать неожиданностью для приезжих. Кроме того, он порекомендовал туристам одеваться более сдержанно и вести себя тише в общественных местах, чтобы не вызывать недовольство у местных жителей.

В завершение эксперт напомнил, что ужин в Испании начинается поздно — не раньше 21:00. Поэтому тем, кто хочет почувствовать атмосферу страны и избежать недоразумений, стоит учитывать этот нюанс, пишет ТУРПРОМ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
12 часов назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

день назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

жуки в кровати но не клопы

Не у нас

17 часов назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Не у нас

15 часов назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

плетение цепочек итальянка в Казани

Лонгриды

11 часов назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

20 часов назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы

Новости Казани

день назад

Очевидцы массового ДТП в Казани рассказали о состоянии водителя до аварии
Лонгриды
2 дня назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Совсем недавно онлайн-кинотеатр PREMIER выпусти...

Новости Татарстана

22 минуты назад

Министр из Татарстана рассказал о новой схеме кражи денег с карт

Интересное в Казани

14 часов назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

Не у нас

час назад

Эксперт назвал поступки туристов из России, которые выдают в них иностранцев

Не у нас

15 часов назад

Названы смертельно опасные страны для россиян
В Казани суд встал на сторону магазина одежды в...
Новости Казани
18 часов назад

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

Новости Казани

16 часов назад

Стало известно о состоянии 5 пострадавших в аварии на Вишневского

Не у нас

17 часов назад

Wildberries и Russ создал видеоплатформу Wibes

Не у нас

18 часов назад

Группа Massive Attack отправила в космос кавер песни «Все идет по плану»
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
5 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов