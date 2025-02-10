Эксперт: На размер пенсии влияют 4 ключевых фактора

Размер пенсии по старости зависит от нескольких ключевых показателей, рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью «Российской газете».

Чтобы получать страховую пенсию в 80 тысяч рублей, необходимо учитывать четыре важных момента.

Пенсионные баллы и фиксированная выплата

Пенсия рассчитывается на основе накопленных баллов, их стоимости и фиксированной выплаты. В 2025 году фиксированная часть составит 8907,70 рубля, а стоимость одного балла – 145,69 рубля. Например, при 182 баллах сумма пенсии будет 35 423,28 рубля.

Размер официального дохода

Чем выше «белая» зарплата, с которой работодатель делает отчисления, тем больше пенсионных баллов накапливается. Получение зарплаты в конверте снижает будущие выплаты.

Дополнительные начисления

Отдельные категории граждан получают бонусные баллы. Например, родителям в декрете и участникам специальной военной операции – за год службы начисляется 3,6 балла.

Поздний выход на пенсию

Отложенный выход на пенсию увеличивает выплаты. Если оформить пенсию на год позже, сумма вырастет на 7%, а через 10 лет – в 2,27 раза, что позволит превысить 80 тысяч рублей.

Эксперт напомнил, что для выхода на пенсию необходимо соответствовать минимальным требованиям. В 2025 году потребуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В этом году право на пенсию по старости получат только те, кто имеет основания для досрочного выхода.