Эксперт: На размер пенсии влияют 4 ключевых фактора
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Размер пенсии по старости зависит от нескольких ключевых показателей, рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью «Российской газете».
Чтобы получать страховую пенсию в 80 тысяч рублей, необходимо учитывать четыре важных момента.
- Пенсионные баллы и фиксированная выплата
Пенсия рассчитывается на основе накопленных баллов, их стоимости и фиксированной выплаты. В 2025 году фиксированная часть составит 8907,70 рубля, а стоимость одного балла – 145,69 рубля. Например, при 182 баллах сумма пенсии будет 35 423,28 рубля.
- Размер официального дохода
Чем выше «белая» зарплата, с которой работодатель делает отчисления, тем больше пенсионных баллов накапливается. Получение зарплаты в конверте снижает будущие выплаты.
- Дополнительные начисления
Отдельные категории граждан получают бонусные баллы. Например, родителям в декрете и участникам специальной военной операции – за год службы начисляется 3,6 балла.
- Поздний выход на пенсию
Отложенный выход на пенсию увеличивает выплаты. Если оформить пенсию на год позже, сумма вырастет на 7%, а через 10 лет – в 2,27 раза, что позволит превысить 80 тысяч рублей.
Эксперт напомнил, что для выхода на пенсию необходимо соответствовать минимальным требованиям. В 2025 году потребуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В этом году право на пенсию по старости получат только те, кто имеет основания для досрочного выхода.
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