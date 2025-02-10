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Эксперт: На размер пенсии влияют 4 ключевых фактора

Чтобы получать страховую пенсию в 80 тысяч рубл...

pixabay.com

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Размер пенсии по старости зависит от нескольких ключевых показателей, рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин в интервью «Российской газете».

Чтобы получать страховую пенсию в 80 тысяч рублей, необходимо учитывать четыре важных момента.

  • Пенсионные баллы и фиксированная выплата

Пенсия рассчитывается на основе накопленных баллов, их стоимости и фиксированной выплаты. В 2025 году фиксированная часть составит 8907,70 рубля, а стоимость одного балла – 145,69 рубля. Например, при 182 баллах сумма пенсии будет 35 423,28 рубля.

  • Размер официального дохода

Чем выше «белая» зарплата, с которой работодатель делает отчисления, тем больше пенсионных баллов накапливается. Получение зарплаты в конверте снижает будущие выплаты.

  • Дополнительные начисления

Отдельные категории граждан получают бонусные баллы. Например, родителям в декрете и участникам специальной военной операции – за год службы начисляется 3,6 балла.

  • Поздний выход на пенсию

Отложенный выход на пенсию увеличивает выплаты. Если оформить пенсию на год позже, сумма вырастет на 7%, а через 10 лет – в 2,27 раза, что позволит превысить 80 тысяч рублей.

Эксперт напомнил, что для выхода на пенсию необходимо соответствовать минимальным требованиям. В 2025 году потребуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В этом году право на пенсию по старости получат только те, кто имеет основания для досрочного выхода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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