Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Эксперт Моржаретто: в России рекордно снижаются цены на автомобили

Подписаться на Дзен.канал

В апреле 2025 года в России зафиксировано самое крупное снижение цен на новые легковые автомобили за последние годы. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ТАСС. Он считает, что такой тренд не продержится долго.

По словам специалиста, на данный момент цены достигли минимального уровня. Он привёл пример: китайскую модель 2024 года можно купить за 1,3 миллиона рублей — примерно столько же стоит и Lada Vesta.

Как объяснил Моржаретто, причиной снижения стало то, что в прошлом году в страну ввезли слишком много автомобилей из Китая. Из-за этого склады дилеров и дистрибьюторов оказались переполнены непроданными машинами.

Чтобы избавиться от излишков, производители начали активно снижать цены. Моржаретто отметил, что стоимость достигла такого уровня, при котором снижать её дальше уже некуда. Он добавил, что ситуация, когда современный китайский кроссовер с продвинутой электроникой продаётся по цене Lada Vesta, говорит сама за себя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

Не у нас

день назад

Комета прошла рядом, спровоцировав катастрофу на Земле 13 тысяч лет назад

уборка после дезинфекции

Не у нас

22 часа назад

Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Как заказать всё, что нужно в Казани? Топ служб доставки еды и товаров

трихопигментация волос цена в Москве

Не у нас

2 часа назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Новости Казани

день назад

В Казани в честь Фатиха Сибагатуллина могут назвать улицу

Новости Татарстана

день назад

Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане

Новости Казани

день назад

Директор фирмы в Казани отдал работникам долг по зарплате в 10 млн рублей
Новости Татарстана
7 часов назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Рустам Минниханов встретился с министром иностр...

Не у нас

12 минут назад

Милонов хочет запретить одноразовые мангалы в России

Не у нас

12 минут назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

17 минут назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека

Не у нас

17 минут назад

В России продают экспортную 50-летнюю «Волгу» за 1,3 млн рублей
Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам ...
Новости Казани
день назад

Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

Не у нас

22 минуты назад

Новейшие атомные часы установили новый стандарт точности

Не у нас

22 минуты назад

Целый монастырский остров в Тверской области стал в собственностью РПЦ

Не у нас

27 минут назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше
Чем заняться женщинам в Казани: небанальные иде...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час