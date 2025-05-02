Эксперт Моржаретто: в России рекордно снижаются цены на автомобили

В апреле 2025 года в России зафиксировано самое крупное снижение цен на новые легковые автомобили за последние годы. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ТАСС. Он считает, что такой тренд не продержится долго.

По словам специалиста, на данный момент цены достигли минимального уровня. Он привёл пример: китайскую модель 2024 года можно купить за 1,3 миллиона рублей — примерно столько же стоит и Lada Vesta.

Как объяснил Моржаретто, причиной снижения стало то, что в прошлом году в страну ввезли слишком много автомобилей из Китая. Из-за этого склады дилеров и дистрибьюторов оказались переполнены непроданными машинами.

Чтобы избавиться от излишков, производители начали активно снижать цены. Моржаретто отметил, что стоимость достигла такого уровня, при котором снижать её дальше уже некуда. Он добавил, что ситуация, когда современный китайский кроссовер с продвинутой электроникой продаётся по цене Lada Vesta, говорит сама за себя.