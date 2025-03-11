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Экономист Беляев: сейчас лучшее время для открытия банковского вклада

Экономист подчеркнул, что вклады обеспечивают с...

pixabay.com

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Сейчас выгодное время для открытия банковского вклада, считает экономист Михаил Беляев. Он отметил, что высокая ключевая ставка в 21% делает депозиты привлекательными, несмотря на их постепенное снижение. Такие условия, по его словам, встречаются крайне редко.

Экономист подчеркнул, что вклады обеспечивают стабильный доход без риска, позволяя рассчитывать на прирост более 20% в год. Покупку валюты он назвал менее выгодной инвестицией, так как значительного падения рубля не наблюдается, а риски выше, чем по депозитам.

Беляев также предостерег от финансовых пирамид, назвав их мошенническими схемами, и отметил высокие риски криптовалюты. Он добавил, что майнинг приносит выгоду лишь при незаконном использовании электроэнергии.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие валюты до 9 сентября: владельцы счетов, открытых до 9 марта 2022 года, могут получить не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, остальные средства доступны только в рублях.

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