Экологи заявили, что 99% питьевой воды содержит опасные PFAS

Экологи обнаружили в питьевой воде разных стран следы пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — устойчивых химических соединений, применяемых в промышленности уже почти сто лет. Их ценят за способность отталкивать воду и жир, что делает PFAS популярными в самых разных отраслях.

Эти вещества входят в состав упаковок, красок, пластиковых изделий, тканей и косметики. При утилизации они не разлагаются, а попадают в окружающую среду — в почву, воду и воздух.

По результатам исследований, частицы PFAS присутствуют в 99% проб водопроводной воды в Великобритании и Китае, а также были найдены в 63% образцов бутилированной воды из 15 стран.

Как сообщает МедиаПоток, PFAS склонны накапливаться в организме, и их связывают с серьёзными заболеваниями, в том числе патологиями щитовидной железы, нарушениями репродуктивной функции и развитием раковых опухолей.