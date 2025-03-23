Экологи предположили, что будет с мировым океаном через 250 лет
Фотограф: Kellie Churchman: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1001682/
Экологи попытались спрогнозировать, насколько поднимется уровень мирового океана в ближайшие 250 лет. Главными причинами изменений называют таяние ледников в Антарктиде и Гренландии, а также влияние углекислого газа, сообщает «МедиаПоток».
Для анализа специалисты изучили научные публикации и провели опрос среди исследователей. Прогнозы разнятся: одни считают, что к 2100 году вода поднимется на 1,1 метра, другие говорят о 1,3 метрах. К 2300 году возможен рост уровня океана до 5 метров.
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