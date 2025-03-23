Экологи предположили, что будет с мировым океаном через 250 лет

Экологи попытались спрогнозировать, насколько поднимется уровень мирового океана в ближайшие 250 лет. Главными причинами изменений называют таяние ледников в Антарктиде и Гренландии, а также влияние углекислого газа, сообщает «МедиаПоток».

Для анализа специалисты изучили научные публикации и провели опрос среди исследователей. Прогнозы разнятся: одни считают, что к 2100 году вода поднимется на 1,1 метра, другие говорят о 1,3 метрах. К 2300 году возможен рост уровня океана до 5 метров.