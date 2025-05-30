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EBM: Крики и размахивание руками во сне предсказывает развитие атрофии мозга

В нормальных условиях во время сна мышцы остают...

pixabay

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Необычные движения во сне — такие как крики, размахивание руками или удары — могут быть первым тревожным звоночком серьёзных нарушений в работе мозга. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале eBioMedicine.

В рамках научной работы специалисты проанализировали более 1200 МРТ-снимков пациентов с расстройством поведения во сне (RBD) и обнаружили характерные мозговые изменения, которые нередко предшествуют развитию болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви.

В нормальных условиях во время сна мышцы остаются обездвиженными, чтобы человек не совершал движений из своих снов. У пациентов с RBD этот механизм даёт сбой, и они могут активно двигаться, говорить, вести себя агрессивно. Чаще всего такие проявления наблюдаются у людей старше 50 лет. Исследования показывают, что около 90% из них в дальнейшем сталкиваются с одной из двух серьёзных форм нейродегенерации.

Применяя искусственный интеллект, учёные выявили различия в том, как проявляется атрофия мозга при разных диагнозах: при Паркинсоне процесс начинается в глубоких структурах мозга, а при деменции — в коре. Эти знания могут помочь заранее определить риски и вовремя начать профилактическое лечение.

Исследователи подчёркивают, что ранняя диагностика RBD и понимание механизмов изменений в мозге открывают возможности для замедления развития болезни и повышения эффективности терапии, пишет Лента.ру.

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