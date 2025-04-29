Earths Future: самолеты могут помочь охладить Землю

Учёные из Университетского колледжа Лондона предложили использовать уже существующие самолёты для борьбы с глобальным потеплением.

В исследовании, опубликованном в журнале Earth, описывается метод, при котором в атмосферу распыляются мелкие частицы, отражающие солнечный свет и способствующие снижению температуры Земли.

Ранее считалось, что для эффективного охлаждения нужно доставлять аэрозоли на высоту около 20 км над экватором, что требовало бы создания новых самолётов. Однако новое исследование показало: если распылять частицы на высоте 13 км ближе к полюсам — в районах Норвегии или Аляски — можно добиться аналогичного эффекта, используя обычные грузовые лайнеры вроде Boeing 777F.

Метод потребует в три раза больше веществ и не так эффективно охладит тропические регионы, где потепление наиболее опасно. Также возрастает риск побочных эффектов, например, кислотных дождей.

Тем не менее, учёные подчёркивают: использование существующих самолётов значительно проще и дешевле, чем ждать создания новой техники. При этом борьба с изменением климата должна в первую очередь включать сокращение выбросов парниковых газов и снижение углеродного следа.