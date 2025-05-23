Два подростка нашли любовное послание из 1959 года в бутылке

Два десятилетних мальчика, Эрик и Куба, во время прогулки по пляжу Стоки в польском Гданьске наткнулись на необычную находку — стеклянную бутылку с письмом, датированным 1959 годом. Об этом сообщает агентство UPI.

Бутылка лежала неподалёку от старых оборонительных сооружений, оставшихся со времён Второй мировой войны. Внутри оказалась записка, пожелтевшая от времени, написанная девушкой по имени Рыся из города Тарнув.

В письме, адресованном человеку по имени «Зайчик», автор делится своими чувствами и переживаниями. Рыся называет себя скромной и замкнутой, избегавшей мужского внимания, и признается, что, несмотря на то, что пишет в основном о себе, постоянно думает о том, кому адресовано послание.

Юные исследователи передали находку в местный музей, надеясь, что специалисты смогут установить, кто были автор и адресат этого послания. По их словам, бутылка практически не пострадала, несмотря на десятилетия, проведённые в морской воде.