Древнее зло проснулось: диск, забирающий души, прячут в Антарктиде

Одним из самых загадочных артефактов в истории науки считается так называемый «диск дьявола». Его нашли в 1928 году в шахте в Канзасе, в слоях, которым около 300 миллионов лет. Каменный диск диаметром 26 сантиметров был покрыт странными узорами и имел отверстие в центре.

После того как владелец шахты Ирвин Сайнс забрал находку домой, в его доме начали происходить странные смерти — погибли слуги, питомец, а потом и он сам. В 1936 году диск снова попал в руки учёных — и вновь начались трагедии.

Только в 1962 году исследователи выяснили, в чём дело: диск излучал мощную радиацию, хотя сам не был радиоактивным. Он был сделан из редкого минерала бенитоита — соединения бария и титана, которое при определённых условиях могло генерировать опасное излучение в радиусе до 13 метров.

В 1970-х годах загадочный объект тайно отправили в Антарктиду, где он, как предполагается, находится в одной из засекреченных научных лабораторий. С тех пор официальной информации о его судьбе не поступало.

Артефакт продолжает вызывать интерес и споры, оставаясь одной из самых таинственных находок прошлого века, сообщает «Кулик».