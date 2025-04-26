Древняя ДНК поставила под сомнение библейские версии о происхождении финикийцев

Новое генетическое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что финикийцы не были прямыми потомками хананеев, как считалось ранее. Учёные из Института Макса Планка проанализировали ДНК более 100 древних финикийцев и выяснили, что большинство из них происходили от народов Сицилии, Греции, Эгейских островов и Северной Африки.

Работа стала возможной после обнаружения скелетов финикийцев, захороненных в период с VI до II века до н.э., когда традиция кремации была заменена на погребение. Анализ показал высокую генетическую смесь и отсутствие единого происхождения. Археологи считают, что небольшие группы финикийских поселенцев активно интегрировали местное население в новых колониях.

Финикийские города быстро росли: Карфаген за 200 лет увеличил численность населения в десятки раз. Исследование также выявило родственников, живших на разных берегах Средиземного моря, что подчёркивает значимость морских связей, пишет planet-today.ru.