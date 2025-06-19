Древняя ДНК из зубного камня подтверждает, что «человек-дракон» был денисовцем

Группа палеогенетиков исследовала зубной камень «человека-дракона», найденного в Китае, и смогла доказать, что его череп действительно принадлежал денисовцу. Результаты были опубликованы в журнале Cell.

Денисовцы — это одна из самых загадочных групп древних людей, чьи останки были обнаружены только в 2010 году. На данный момент такие останки находили в нескольких местах, включая Денисову пещеру на Алтае и другие регионы. Однако чаще всего ученые находили лишь фрагменты костей или зубы. Также генетические исследования показывают, что денисовцы могли обитать на большей части Азии, но в Китае их останки часто описывались под другими названиями, и молекулярные данные были редкостью.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Китая и США при поддержке нобелевского лауреата Сванте Паабо, сосредоточилось на находке из Харбина. Этот череп, названный «человеком-драконом», сначала вызывал предположения, что он может принадлежать денисовцу. Для проверки этого гипотезы палеогенетики пытались извлечь ДНК из зуба и височной кости, возраст которых составлял как минимум 146 тысяч лет. Хотя прямые образцы ДНК не были подходящими, ученым удалось получить генетический материал из зубного камня. Его анализ подтвердил, что череп действительно принадлежал денисовцу.

Филогенетический анализ показал, что человек из Харбина наиболее близок к денисовцам, найденным в Денисовой пещере, что открывает новые возможности для исследования древних людей. Теперь ученые могут пересмотреть и другие находки из Китая, которые ранее могли быть ошибочно классифицированы.

Источник: N+1