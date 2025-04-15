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Доктор Ахмед рассказал, что миру грозит конец света

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Британский журналист, писатель и исследователь Нафиз Ахмед выступил с тревожным прогнозом о будущем человечества. По его словам, современная индустриальная цивилизация стремительно движется к неизбежному упадку, который может нарушить формирование новой, более совершенной эпохи.

Ахмед полагает, что на смену привычной системе может прийти так называемая постматериалистическая цивилизация — структура, основанная на распределённой, экологически чистой энергии и технологии изобилия. Однако он предупреждает, что скорость разрушения текущей модели развития столь высока, что может сорвать переход к этой более прогрессивной форме существования.

Он также отметил, что цивилизации, как правило, проходят определённые стадии: рост, устойчивость, деградация и трансформация. После этого общество либо переходит на новый уровень, либо исчезает. Сегодняшний этап, по его мнению, можно считать поворотным — от него зависит, сумеет ли человечество адаптироваться или вернётся к прошлым формам организации жизни.

Среди ключевых направлений, способных изменить ситуацию, Ахмед выделил развитие роботизации, искусственного интеллекта, 3D-печати, лабораторного сельского хозяйства и переход к возобновляемым источникам энергии. Эти технологии способны сформировать устойчивую и изобильную сетевую экономику. Однако, как считает исследователь, существующие политические и управленческие структуры не в состоянии эффективно контролировать столь быстро меняющийся мир.

Он подчеркнул, что разрыв между зарождающейся системой будущего и устаревшими индустриальными механизмами управления уже сегодня приводит к экономическим кризисам, политическим конфликтам и культурным потрясениям. И если этот разрыв не будет преодолён, человечество может не только не перейти на следующий уровень развития, но и откатиться назад — в лучшие времена, просто к прошлому, пишет МедиаПоток.

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