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Доцент Коваленко предостерегла россиян от закрытия кредитов кредитами

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В 2024 году сумма начисленных процентов по кредитам в России превысила 600 миллиардов рублей. Доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко связывает этот рекорд с высокой ключевой ставкой, которая увеличивает стоимость заимствований. Дополнительной причиной, по мнению эксперта, является низкий уровень финансовой грамотности населения, из-за чего многие россияне не оценивают адекватно свою кредитную нагрузку.

Популяризация кредитных продуктов для самых разных целей также усилила закредитованность граждан. Однако, как отмечает специалист, попытки погасить существующие займы с помощью новых кредитов лишь усугубляют проблему.

Коваленко призывает россиян закрывать долги из собственных средств, избегая увеличения финансовой нагрузки. Кроме того, она считает, что банкам следует тщательнее анализировать платежеспособность заемщиков перед выдачей кредитов.

Эксперт подчеркнула, что хотя сумма начисленных процентов рекордная, она пока не является критической. Главное — сосредоточиться на грамотном управлении долгами и финансовым планированием, чтобы предотвратить дальнейший рост задолженности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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