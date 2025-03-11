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Disney победил в суде по иску о плагиате идеи мультфильма «Моана»

Присяжные признали, что Disney не нарушала авто...

pixabay.com

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Аниматор Бак Вудолл проиграл суд против Disney, обвиняя студию в заимствовании его идеи для «Моаны». Суд Лос-Анджелеса постановил, что его история о серфере с Гавайев не связана с созданием мультфильма.

Присяжные признали, что Disney не нарушала авторских прав Вудолла на проект «Баки и мальчик-серфер» и не имела доступа к его материалам, несмотря на его утверждения. Первоначально аниматор судился с Buena Vista Home Entertainment, но в 2024 году, после выхода сиквела, вновь подал иск против Disney.

Вудолл указывал, что обе истории происходят в полинезийской деревне и описывают подростков, бросающих вызов родителям и встречающих духов. Однако суд не нашел доказательств связи между его работой и «Моаной».

Дженни Марчик, бывший сотрудник Mandeville Films, заявила, что не передавала сценарий Вудолла в Disney. Режиссер Джон Маскер отметил, что сюжет мультфильма основан на классических приемах Disney, а представленные в суде кадры показали, что спорные элементы встречаются в других работах студии и мифах Океании.

Несмотря на проигрыш, Вудолл требует 2,5% от доходов «Моаны 2» ($26,2 млн), но юристы считают его шансы на успех минимальными, пишет Общественная служба новостей.

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