Диетологи рассказали, сколько блинов можно съесть за один раз

Эксперты рассчитали оптимальное количество блинов, которое можно съесть за один прием пищи, не рискуя перееданием. По данным Известий, врачи советуют не употреблять более четырех блинов за раз.

Специалисты предупреждают, что жирная пища стимулирует выработку желчи, и у людей с заболеваниями желчевыводящих путей это может вызвать обострение.

Кроме того, блины отличаются высокой калорийностью. Уменьшить ее можно, заменив обычную муку на альтернативные варианты и исключив сахар из рецепта.