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Диетолог Мамина перечислила ошибки, мешающие похудению

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Многие люди, стремясь сбросить вес, совершают типичные ошибки, которые не только замедляют прогресс, но и могут навредить здоровью. Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина в беседе с UfaTime.ru объяснила, что именно мешает эффективно худеть и как этого избежать.

Эксперт выделила шесть наиболее распространённых проблем:

  1. Чрезмерное сокращение калорий
    Когда рацион резко ограничивается (менее 1200 ккал в сутки), организм замедляет обмен веществ, чтобы «сэкономить» энергию. Это приводит к тому, что вес перестаёт снижаться даже при минимальном потреблении пищи.

  2. Недостаток белка в питании
    При нехватке белка (менее 1,2 грамма на килограмм массы тела) теряется не только жир, но и мышечная масса. А именно мышцы помогают организму сжигать калории даже в состоянии покоя. Без них процесс снижения веса идёт гораздо медленнее.

  3. Оправдание переедания тренировкой
    Многие считают, что тренировка даёт право на лишний десерт. Но, например, за 30 минут бега сжигается всего около 250–300 ккал — это примерно энергетическая ценность одного батончика. Если после занятий съесть больше, чем обычно, дефицит калорий исчезает.

  4. Скрытые калории
    Сладкие напитки, алкоголь, соусы и даже «здоровые» перекусы вроде орехов или сухофруктов могут значительно увеличивать дневной калораж, часто незаметно для самого человека.

  5. Недостаток сна
    Сон менее 7 часов нарушает гормональный баланс (лептин и грелин), усиливая чувство голода и тягу к сладкому и жирному. Это серьёзно затрудняет контроль над питанием.

  6. Отсутствие силовых нагрузок
    Ограничиваясь только кардио, можно потерять мышечную массу, а это снижает скорость обмена веществ. Простые силовые упражнения помогают сохранить мышцы, что важно для стабильного похудения и поддержания формы.

Рекомендации эксперта:
– Поддерживайте умеренный дефицит калорий — около 300–500 ккал в день;
– Включайте в рацион продукты, богатые белком: мясо, рыбу, творог, бобовые;
– Учитывайте калории из всех источников, включая напитки;
– Спите не менее 7–9 часов в сутки;
– Добавьте силовые тренировки 2–3 раза в неделю.

Арина Мамина подчёркивает, что эффективное похудение — это не временная диета, а сбалансированный образ жизни. Главное — подходить к процессу осознанно и избегать крайностей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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