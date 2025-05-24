Депутат Говырин: У пенсионеров старше 80 лет с июня повысится пенсия

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА «Новости», что с 1 июня для пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет, увеличится фиксированная часть страховой пенсии — она удвоится.

По его словам, прибавка составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Кроме того, если пенсионер находится на уходе, к этой сумме добавят ещё 1 314 рублей, и общее увеличение выплат может достигнуть 10 221 рублей 70 копеек.

Говырин отметил, что эти выплаты будут начисляться автоматически, и обращаться в Социальный фонд России для их оформления не нужно.