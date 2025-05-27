Дату конца света удалось обнаружить в работе Леонардо да Винчи

Известный итальянский художник и учёный Леонардо да Винчи, как предполагают, мог вычислить дату конца света и зашифровать подсказки в фреске «Тайная вечеря». Ватиканская исследовательница Сабрина Сфорца Галиция утверждает, что обнаружила этот код, считая, что он действительно существует.

По её словам, на фреске она нашла математическую и астрологическую загадку, ключевым элементом которой стало окно за спиной Иисуса Христа. Ещё один важный фрагмент был найден на гобелене, созданном по эскизам Леонардо и подаренном Людовику XIII. Галиция считает, что да Винчи спрятал предсказание о конце света, который наступит 21 марта 4006 года, намеренно закодировав послание, чтобы избежать негативной реакции.

В самой фреске есть ещё одно зашифрованное послание, пока не разгаданное. Галиция уверена в точности своей даты, несмотря на критику из-за отсутствия подробностей.

Считается, что да Винчи обладал знаниями о природе апокалипсиса. В последние годы он создал серию картин «Видения конца света» с изображением катастроф, включая огонь с неба и бурные моря. Britannica отмечает, что эти эскизы отражают вершину его творческого воображения, показывая мир в разрушении, но с сохранением порядка и гармонии. Некоторые связывают рисунки с природными катаклизмами того времени, но подтверждений этому нет. В заметках к рисунку «Потоп» сам Леонардо указал, что изображены апокалиптические сцены, пишет Пруфы.рф.