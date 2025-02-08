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Daily Mail: ученые зафиксировали у покойника мозговую активность

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Нейробиологи впервые зарегистрировали активность умирающего мозга человека. Как сообщает Daily Mail, уникальные данные были получены во время наблюдений за 87-летним пациентом из Канады, который проходил лечение от эпилепсии. После остановки сердца аппаратура зафиксировала мозговую активность в течение 900 секунд.

Эти данные позволили впервые наглядно увидеть, что происходит в мозге за 30 секунд до и после смерти. Анализ показал усиленную активность зон, отвечающих за воспоминания и обработку информации.

По словам Аджмала Земмара из Луисвиллского университета, это может подтверждать теорию о том, что перед смертью человек переживает воспоминания о ключевых моментах своей жизни. Подобное явление ранее описывали люди, пережившие клиническую смерть.

Ученые предполагают, что мозг может быть запрограммирован на постепенный переход к смерти. Исследования показывают, что этот процесс занимает время, а не происходит мгновенно.

Существует несколько объяснений тому, почему перед смертью у человека могут мелькать воспоминания. Одна из теорий связывает это с усиленной активацией нейронов из-за нехватки кислорода. Другая указывает на роль миндалевидного тела — области мозга, отвечающей за сильные эмоции и реакцию на стресс. В критический момент оно может высвобождать наиболее значимые воспоминания.

Ранее сообщалось о мужчине, который после месяца в коме кардинально изменился и рассказывал о видениях, которые видел в бессознательном состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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