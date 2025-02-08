Daily Mail: США накроет цунами и 9-балльное землетрясение

Вероятность разрушительного землетрясения и цунами на территории США остается высокой, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследование, основанное на подводном картографировании, выявило четыре сегмента вдоль 970-километрового разлома, простирающегося от южной части Канады до северной Калифорнии.

По прогнозам сейсмологов, ожидаемая сила подземных толчков превысит девять баллов по шкале Рихтера, что значительно превышает предыдущие оценки.

Движение тектонических плит создает колоссальное давление, способное спровоцировать цунами высотой до 30 метров. Это может привести к гибели тысяч людей и нанести огромный экономический ущерб.

Зона повышенного риска охватывает побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии. Однако последствия могут затронуть и другие регионы, в том числе из-за загрязнения воды и распространения химических веществ.