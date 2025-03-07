Дагестанец годами бил супругу и 4 детей

В селе Карланюрт Дагестана мужчина на протяжении нескольких лет жестоко избивал свою жену и четверых детей, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как уточняет российское издание, наибольшим избиениям подвергался десятилетний мальчик. Брат пострадавшей сумел забрать сестру и её детей под защиту, изолировав их от агрессора.

Мужчина был задержан и доставлен на допрос в один из полицейских отделов. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Mash Gor.