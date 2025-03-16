Что случилось с самой читающей страной в мире?

Когда-то СССР называли самой читающей страной, но сегодня ситуация изменилась – книжные магазины всё чаще прекращают работу. Президент Ассоциации книгораспространителей и главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина рассказала «АиФ-Прикамье» о текущем положении дел на книжном рынке.

Закрытие книжных магазинов: статистика

По данным Ассоциации книгораспространителей, в 2024 году в России закрылись 220 книжных магазинов, тогда как открылось только 94. Закрытия ускорились в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Лидером по обеспеченности книжными магазинами остаётся Казань. Также в топе – Самара, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Уфа.

Если смотреть на средние показатели, в России один книжный магазин приходится на 39 тысяч человек. Для сравнения, в Турции этот показатель – 10 тысяч, во Франции – 13 тысяч, в Германии – 14 тысяч, а в Швейцарии – 20 тысяч жителей на один магазин.

Как изменились продажи книг?

Несмотря на закрытие книжных магазинов, продажи книг в целом растут, но перераспределяются в сторону цифровых форматов и онлайн-покупок.

Продажи бумажных книг через маркетплейсы выросли на 17,2% в 2024 году.

Продажи электронных и аудиокниг увеличились на 30,3%.

Общий выпуск книг и брошюр в 2024 году составил 103 277 наименований – на 7,2% больше, чем в 2023 году.

Общий тираж печатных книг вырос на 10,3%, достигнув 369,5 млн экземпляров.

При этом традиционные книжные магазины теряют клиентов: их посещаемость за год снизилась на 11%.

Одной из главных проблем эксперты называют ценовой демпинг со стороны маркетплейсов.

Во время акций и распродаж цена книги может снижаться на 50-70%, что делает традиционные магазины неконкурентоспособными. Крупные онлайн-площадки, имея налоговые льготы как IT-компании, могут продавать книги дешевле издательской цены, что негативно сказывается на рынке.

С 2021 года средняя цена книги в магазинах выросла на 35,2%, достигнув 505,44 рубля. В 2025 году ожидается дальнейший рост цен на 15-20%.

Будущее книжной торговли

Чтобы сохранить традиционные магазины, эксперты предлагают:

Ввести ограничения на демпинг и обязать маркетплейсы соблюдать антимонопольное законодательство.

Предоставить налоговые льготы для книжных магазинов.

Ввести гранты на проведение мероприятий в книжных – лекций, клубов, встреч с авторами.

Читают ли дети?

Продажи детских книг снизились на 4% за год. Основные причины:

Снижение рождаемости, что привело к уменьшению аудитории.

Рост цен – красивые детские книги становятся дорогим удовольствием.

Родители часто используют книги старших детей или берут их в библиотеках.

Книги для подростков остаются востребованными, так как затрагивают актуальные темы взросления, дружбы и любви. Молодёжь предпочитает бумажные книги, активно обсуждает их в соцсетях и посещает книжные клубы.

Как приучить детей к чтению?

Эксперты считают, что необходимо:

Развивать семейное чтение.

Популяризировать книги через телевидение, радио и соцсети.

Внедрять программы поддержки детского чтения.

Несмотря на кризис книжных магазинов, интерес к чтению сохраняется, особенно среди молодёжи. Однако без поддержки традиционной торговли и контроля ценового демпинга будущее книжного рынка остаётся под вопросом.