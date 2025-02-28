Что нужно есть на сухур и ифтар?

Рамадан — особый месяц для мусульман, время молитв, самосовершенствования и духовного очищения. В этот период верующие соблюдают уразу, которая включает два важных приёма пищи: сухур (утреннюю трапезу перед рассветом) и ифтар (вечерний приём пищи после захода солнца).

Сухур: питание перед постом

Сухур помогает сохранить силы и избежать обезвоживания в течение дня.

Время: начинается примерно за час до рассвета и завершается с наступлением утренней молитвы (фаджр).

Что есть: рекомендуется пища, богатая клетчаткой, белком и сложными углеводами — каши, орехи, фрукты, овощи, яйца и молочные продукты. Важно выпить достаточно воды.

Ифтар: вечерняя трапеза

Ифтар — это первая еда после поста, которой принято начинать с фиников и воды.

Время: наступает сразу после захода солнца (магриб).

Что есть: сначала — лёгкие блюда (суп, салаты), затем основные блюда. Не стоит переедать, лучше выбирать сбалансированное питание.

Основные правила поста

Намерение (ният): важно искренне вознамериться соблюдать пост ради Аллаха.

Воздержание: от рассвета до заката нельзя есть, пить, курить и вступать в интимные отношения.

Духовная практика: Рамадан — это время молитв, чтения Корана, благих дел и размышлений.

Таравих: после ифтара совершается особая ночная молитва.

Кто освобождается от поста

Дети, не достигшие совершеннолетия.

Пожилые и больные люди, для которых пост может быть вреден.

Беременные и кормящие женщины.

Путешественники.

Рамадан — это не только ограничение в еде, но и период духовного роста. Соблюдение поста помогает укрепить веру, дисциплину и внутреннюю гармонию.