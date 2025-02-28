Что нужно есть на сухур и ифтар?
Рамадан — особый месяц для мусульман, время молитв, самосовершенствования и духовного очищения. В этот период верующие соблюдают уразу, которая включает два важных приёма пищи: сухур (утреннюю трапезу перед рассветом) и ифтар (вечерний приём пищи после захода солнца).
Сухур: питание перед постом
Сухур помогает сохранить силы и избежать обезвоживания в течение дня.
- Время: начинается примерно за час до рассвета и завершается с наступлением утренней молитвы (фаджр).
- Что есть: рекомендуется пища, богатая клетчаткой, белком и сложными углеводами — каши, орехи, фрукты, овощи, яйца и молочные продукты. Важно выпить достаточно воды.
Ифтар: вечерняя трапеза
Ифтар — это первая еда после поста, которой принято начинать с фиников и воды.
- Время: наступает сразу после захода солнца (магриб).
- Что есть: сначала — лёгкие блюда (суп, салаты), затем основные блюда. Не стоит переедать, лучше выбирать сбалансированное питание.
Основные правила поста
- Намерение (ният): важно искренне вознамериться соблюдать пост ради Аллаха.
- Воздержание: от рассвета до заката нельзя есть, пить, курить и вступать в интимные отношения.
- Духовная практика: Рамадан — это время молитв, чтения Корана, благих дел и размышлений.
- Таравих: после ифтара совершается особая ночная молитва.
Кто освобождается от поста
- Дети, не достигшие совершеннолетия.
- Пожилые и больные люди, для которых пост может быть вреден.
- Беременные и кормящие женщины.
- Путешественники.
Рамадан — это не только ограничение в еде, но и период духовного роста. Соблюдение поста помогает укрепить веру, дисциплину и внутреннюю гармонию.
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