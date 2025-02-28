Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Что нужно есть на сухур и ифтар?

Рамадан — особый месяц для мусульман, время мол...

Подписаться на Дзен.канал

Рамадан — особый месяц для мусульман, время молитв, самосовершенствования и духовного очищения. В этот период верующие соблюдают уразу, которая включает два важных приёма пищи: сухур (утреннюю трапезу перед рассветом) и ифтар (вечерний приём пищи после захода солнца).

Сухур: питание перед постом

Сухур помогает сохранить силы и избежать обезвоживания в течение дня.

  • Время: начинается примерно за час до рассвета и завершается с наступлением утренней молитвы (фаджр).
  • Что есть: рекомендуется пища, богатая клетчаткой, белком и сложными углеводами — каши, орехи, фрукты, овощи, яйца и молочные продукты. Важно выпить достаточно воды.

Ифтар: вечерняя трапеза

Ифтар — это первая еда после поста, которой принято начинать с фиников и воды.

  • Время: наступает сразу после захода солнца (магриб).
  • Что есть: сначала — лёгкие блюда (суп, салаты), затем основные блюда. Не стоит переедать, лучше выбирать сбалансированное питание.

Основные правила поста

  • Намерение (ният): важно искренне вознамериться соблюдать пост ради Аллаха.
  • Воздержание: от рассвета до заката нельзя есть, пить, курить и вступать в интимные отношения.
  • Духовная практика: Рамадан — это время молитв, чтения Корана, благих дел и размышлений.
  • Таравих: после ифтара совершается особая ночная молитва.

Кто освобождается от поста

  • Дети, не достигшие совершеннолетия.
  • Пожилые и больные люди, для которых пост может быть вреден.
  • Беременные и кормящие женщины.
  • Путешественники.

Рамадан — это не только ограничение в еде, но и период духовного роста. Соблюдение поста помогает укрепить веру, дисциплину и внутреннюю гармонию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

сэс обнинск телефон

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

уроки балета в Казани

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

9 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Казани

10 часов назад

Наталья Терентьева стала победительницей лыжной гонки России среди женщин
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела