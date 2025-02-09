Что категорически запрещено делать 9 декабря, чтобы беды обошла стороной

9 февраля в народном календаре отмечают Златоустьев день, посвященный памяти святителя Иоанна Златоуста – одного из трех Вселенских учителей.

Традиции и символика

В этот день предки обращались к святому с молитвами о мудрости, духовном росте и поддержке в сложных ситуациях. Особое значение придавалось домашнему очагу – считалось, что «Златоустьев огонь» должен гореть ровно и ярко, символизируя гармонию и достаток в доме.

Поверья и запреты

День сопровождался множеством суеверий. Люди верили, что 9 февраля особенно активны негативные силы, поэтому соблюдали определенные запреты:

Дарить и принимать подарки – могло привести к несчастьям. Исключение делали только для именинников: чтобы избежать беды, они должны были «откупиться» монеткой.

– могло привести к несчастьям. Исключение делали только для именинников: чтобы избежать беды, они должны были «откупиться» монеткой. Не мыли голову – считалось, что это может навлечь неприятности.

– считалось, что это может навлечь неприятности. Не чистили печь и плиту – чтобы не загасить символический огонь благополучия.

– чтобы не загасить символический огонь благополучия. Не покупали новую одежду и обувь – опасались, что вместе с обновкой можно принести в дом беду.

– опасались, что вместе с обновкой можно принести в дом беду. Не играли с обручальным кольцом – это могло предвещать измену.

Златоустьев день считался особым временем, когда нужно было сохранять спокойствие, избегать ссор и поддерживать тепло в доме – как в буквальном, так и в переносном смысле.