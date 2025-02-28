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Что делать, если родинка потемнела или изменила свою форму?

Родинки, или невусы, есть у каждого человека. П...

Фотограф: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7108173/

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Родинки, или невусы, есть у каждого человека. По данным Американского остеопатического колледжа дерматологии, у большинства людей насчитывается от 10 до 40 таких образований, которые могут появляться с детства и на протяжении всей жизни. Их появление связано с генетикой, воздействием ультрафиолета, светлой кожей и даже перенесёнными ожогами.

Хотя большинство родинок безвредны, некоторые из них могут представлять угрозу здоровью. Главным фактором риска является солнечное излучение. Дерматолог Майа Голдобина объясняет, какие признаки могут указывать на то, что невус стал потенциально опасным.

Когда стоит обратиться к врачу

Опасными могут быть:

  • Появление новой родинки на участке, где раньше её не было.
  • Быстрый рост и изменение формы.
  • Изменение цвета: потемнение, почернение или, наоборот, осветление.
  • Воспаление, покраснение, отёк, образование корочек.
  • Появление шелушений, светлых участков или красного ободка вокруг невуса.

Как защитить кожу

  • Регулярно осматривайте родинки, особенно в труднодоступных местах (спину можно проверить с помощью зеркала или попросить близких).
  • Используйте солнцезащитные средства и одежду, закрывающую кожу, особенно если у вас светлый тип кожи.
  • Старайтесь избегать солнечных ожогов, так как они повышают риск злокачественных изменений в родинках.

Если вы заметили изменения в родинке, лучше не откладывать визит к дерматологу. Ранняя диагностика может спасти здоровье и жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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