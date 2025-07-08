Что будет с Россией, если океан поднимется или опустится на километр

Учёные разрабатывают различные сценарии, чтобы понять, как изменится планета, если уровень океана изменится на тысячу метров, включая последствия для России.

Если океан поднимется на 1000 метров

Это звучит как сюжет фильма о глобальной катастрофе, но последствия такого события для России были бы крайне тяжелыми. Из-за низменного рельефа большая часть страны окажется под водой. На суше останутся только небольшие участки в восточной части, включая некоторые горные районы и прибрежные хребты. Европейские страны, Австралия и большая часть Канады также окажутся затопленными. Африка и Южная Америка частично останутся на поверхности, но их территории значительно сократятся и будут изолированы.

Такое экстремальное повышение уровня океана означало бы уничтожение большинства цивилизаций. На месте нынешних континентов появятся «архипелаги», и привычная карта мира станет невозможной. Восстановление старых политических границ в таком случае вряд ли имело бы смысл.

Если океан опустится на 1000 метров

Сначала это кажется более оптимистичным сценарием, так как отступление воды откроет старые континентальные шельфы. Мир снова соединится сушей: Европа и Северная Америка будут связаны через Гренландию, а Азия с Австралией через расширившиеся индонезийские острова. Россия же значительно увеличит свою территорию благодаря обнажившимся арктическим землям.

Однако это событие невозможно без огромных катастроф, например, если вся вода уйдёт в земную кору или испарится. В таком случае исчезнут не только океаны и моря, но и изменится климат Земли — появятся засухи, пыльные бури, разрушения экосистем.

Реальность: максимум 70 метров

Нужно учитывать, что даже при полном таянии ледников уровень океана может подняться не более чем на 65–70 метров. Это приведет к затоплению прибрежных городов, но большая часть суши останется нетронутой. Такие модели помогают нам взглянуть на планету как на живой организм, который реагирует на любые изменения баланса.

Эти гипотетические сценарии напоминают о хрупкости нашего мира. Несмотря на то, что повышение уровня океана на тысячу метров невозможно, даже небольшие изменения могут привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей.



Источник: ИА Кулик