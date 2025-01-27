CNN: в Китае раскопали останки человекоподобного вида с большим мозгом

Китайские палеонтологи обнаружили окаменелости, которые, по предварительным данным, принадлежат архаичным представителям рода Homo. Возраст находки оценивается в 300 000 лет, однако ее точная принадлежность к конкретному виду пока остается неизвестной. Ученые отмечают, что объем черепа найденных предков значительно превышает показатели современного человека, сообщает CNN.

Предложение нового вида

Профессор антропологии Кристофер Бэй из Гавайского университета и Ву Сюцзе, старший преподаватель пекинского Института палеонтологии и палеоантропологии, предложили выделить останки в отдельный вид и назвать его Homo juluensis. Название происходит от китайского слова «джу лу», что означает «огромная голова».

«Объем черепа составляет 1700–1800 кубических сантиметров, что значительно больше среднего объема у современного человека», — подчеркнул Бэй. Он отметил, что структура черепа выглядит «надежнее» и массивнее, чем у ныне живущих людей.

Значение находки

Исследователи предполагают, что открытие может пролить свет на одну из главных загадок эволюции человека. Черты найденных гоминидов могут свидетельствовать о существовании ранее неизвестного вида, который обладал развитым мозгом и, возможно, занимал уникальное место в эволюционной цепочке рода Homo.

Пока ученые продолжают анализировать находку, они считают ее потенциальным «ключом» к пониманию, как и почему развивались когнитивные способности у наших предков.