CNN: США прекращает чеканку монеты, бывшей в обороте более 200 лет

Министерство финансов США объявило о завершении производства одноцентовых монет, известных как пенни. Эти монеты находились в обращении более 200 лет, но теперь их выпуск признан экономически нецелесообразным.

Как сообщает CNN, себестоимость чеканки пенни давно превышает их номинальную ценность. Из-за этого продолжение их производства стало просто невыгодным.

В официальном заявлении Минфина говорится, что отказ от пенни — это шаг в сторону более эффективного управления бюджетом и заботы о деньгах налогоплательщиков. Решение принято в рамках политики по сокращению излишних расходов и улучшению финансовой системы страны.