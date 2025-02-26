CNN: два самолета едва не столкнулись в аэропорту Чикаго

В чикагском аэропорту произошел опасный инцидент с участием самолета Southwest Airlines, который во время приземления оказался на опасном расстоянии от воздушного судна Flexjet. Ситуация была зафиксирована на видео и освещена телеканалом CNN.

По имеющейся информации, самолет Southwest Airlines уже заходил на посадку, когда пилоты заметили Bombardier, движущийся по рулежной дорожке. Благодаря оперативным действиям экипажа, воздушное судно было срочно поднято в воздух для повторного захода. Со второй попытки посадка прошла успешно, и происшествие обошлось без последствий.