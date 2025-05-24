CN: молочка способствуют стабилизации уровня сахара в крови

Международное исследование, о котором сообщает издание CN, показало, что отказ от молочных продуктов не помогает предотвратить диабет и нарушения обмена веществ. Ученые из Индии и Великобритании выяснили, что молочные продукты могут положительно влиять на уровень глюкозы в организме.

В эксперименте участвовали 30 добровольцев, которых разделили на две группы с разными рационами. Первая группа ела только растительные продукты, включая соевое молоко и тофу, а вторая — сочетала растительную пищу с молочными продуктами. Через две недели выяснилось, что у тех, кто употреблял молочные изделия, уровень сахара в крови был заметно ниже.

Учёные подчеркнули, что высокий уровень глюкозы без своевременной диагностики и коррекции может быть опасен для здоровья. Они отметили, что молочные продукты могут играть важную роль в поддержании стабильного уровня сахара.

Исследование подтверждает, что полностью исключать молочные продукты из рациона не только не стоит, но и это может негативно сказаться на обмене веществ. Несмотря на то, что полученные результаты требуют дальнейшего изучения, уже сейчас можно сказать, что отказ от молочных продуктов неэффективен как способ профилактики диабета.