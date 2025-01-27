ЦМАКП: более 20% предприятий в Росии под угрозой банкротства

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о росте числа корпоративных банкротств в России. Наибольшие риски отмечены среди предприятий обрабатывающей промышленности и компаний, составляющих инвестиционно-технологическое ядро экономики, таких как транспортное машиностроение.

Основные факторы роста банкротств

Высокие кредитные ставки:

Центральный банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21%, что приводит к значительному удорожанию кредитов для предприятий. В результате финансовая нагрузка на компании существенно возросла. Рост долговой нагрузки:

По данным ЦМАКП, в конце 2024 года более 20% предприятий обрабатывающей промышленности тратили на обслуживание процентных платежей более двух третей своей доналоговой прибыли (EBIT). Это создает серьезные риски для финансовой стабильности компаний. Рекордный уровень невыплаченных процентов:

К концу 2024 года объем невыплаченных процентов по кредитам достиг рекордных 607,8 миллиардов рублей, что указывает на усиливающиеся проблемы ликвидности в реальном секторе экономики. Увеличение числа компаний с риском банкротства:

Доля предприятий, находящихся под угрозой, выросла с 5,8% до 12,5% от общей выручки реального сектора за последний год.

Наиболее пострадавшие отрасли

Особенно сложная ситуация сложилась в транспортном машиностроении, которое входит в список антилидеров по финансовой устойчивости.

Последствия для экономики

Рост корпоративных банкротств может привести к сокращению рабочих мест, снижению инвестиционной активности и дополнительной нагрузке на банковский сектор, вынужденный работать с проблемными долгами.

Эксперты призывают к принятию мер для стабилизации ситуации, включая снижение ключевой ставки, предоставление государственной поддержки уязвимым отраслям и усиление контроля за корпоративной задолженностью.