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ЦМАКП: более 20% предприятий в Росии под угрозой банкротства

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о росте числа корпоративных банкротств в России. Наибольшие риски отмечены среди предприятий обрабатывающей промышленности и компаний, составляющих инвестиционно-технологическое ядро экономики, таких как транспортное машиностроение.

Основные факторы роста банкротств

  1. Высокие кредитные ставки:
    Центральный банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21%, что приводит к значительному удорожанию кредитов для предприятий. В результате финансовая нагрузка на компании существенно возросла.

  2. Рост долговой нагрузки:
    По данным ЦМАКП, в конце 2024 года более 20% предприятий обрабатывающей промышленности тратили на обслуживание процентных платежей более двух третей своей доналоговой прибыли (EBIT). Это создает серьезные риски для финансовой стабильности компаний.

  3. Рекордный уровень невыплаченных процентов:
    К концу 2024 года объем невыплаченных процентов по кредитам достиг рекордных 607,8 миллиардов рублей, что указывает на усиливающиеся проблемы ликвидности в реальном секторе экономики.

  4. Увеличение числа компаний с риском банкротства:
    Доля предприятий, находящихся под угрозой, выросла с 5,8% до 12,5% от общей выручки реального сектора за последний год.

Наиболее пострадавшие отрасли

Особенно сложная ситуация сложилась в транспортном машиностроении, которое входит в список антилидеров по финансовой устойчивости.

Последствия для экономики

Рост корпоративных банкротств может привести к сокращению рабочих мест, снижению инвестиционной активности и дополнительной нагрузке на банковский сектор, вынужденный работать с проблемными долгами.

Эксперты призывают к принятию мер для стабилизации ситуации, включая снижение ключевой ставки, предоставление государственной поддержки уязвимым отраслям и усиление контроля за корпоративной задолженностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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