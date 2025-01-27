ЦМАКП: более 20% предприятий в Росии под угрозой банкротства
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о росте числа корпоративных банкротств в России. Наибольшие риски отмечены среди предприятий обрабатывающей промышленности и компаний, составляющих инвестиционно-технологическое ядро экономики, таких как транспортное машиностроение.
Основные факторы роста банкротств
Высокие кредитные ставки:
Центральный банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21%, что приводит к значительному удорожанию кредитов для предприятий. В результате финансовая нагрузка на компании существенно возросла.
Рост долговой нагрузки:
По данным ЦМАКП, в конце 2024 года более 20% предприятий обрабатывающей промышленности тратили на обслуживание процентных платежей более двух третей своей доналоговой прибыли (EBIT). Это создает серьезные риски для финансовой стабильности компаний.
Рекордный уровень невыплаченных процентов:
К концу 2024 года объем невыплаченных процентов по кредитам достиг рекордных 607,8 миллиардов рублей, что указывает на усиливающиеся проблемы ликвидности в реальном секторе экономики.
Увеличение числа компаний с риском банкротства:
Доля предприятий, находящихся под угрозой, выросла с 5,8% до 12,5% от общей выручки реального сектора за последний год.
Наиболее пострадавшие отрасли
Особенно сложная ситуация сложилась в транспортном машиностроении, которое входит в список антилидеров по финансовой устойчивости.
Последствия для экономики
Рост корпоративных банкротств может привести к сокращению рабочих мест, снижению инвестиционной активности и дополнительной нагрузке на банковский сектор, вынужденный работать с проблемными долгами.
Эксперты призывают к принятию мер для стабилизации ситуации, включая снижение ключевой ставки, предоставление государственной поддержки уязвимым отраслям и усиление контроля за корпоративной задолженностью.
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