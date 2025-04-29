CJC: ученые сказали, что защитит от внезапной остановки сердца

Новое исследование показало, что на риск внезапной остановки сердца влияет не только здоровье, но и образ жизни, психологическое состояние, уровень образования и даже условия окружающей среды. Всего эксперты выделили 56 таких неклинических факторов, устранение которых может значительно снизить вероятность трагедии.

Результаты опубликованы в Canadian Journal of Cardiology. Учёные выяснили: если убрать самые вредные треть факторов, то можно предотвратить до 40% случаев внезапной сердечной смерти. А при устранении двух третей негативных влияний — число может достичь 65%. В целом, по расчётам специалистов, устранение всех возможных факторов способно сократить число подобных случаев на 63%.

Среди особенно полезных привычек называются употребление фруктов, нормализация давления, поддержание здорового веса, позитивный настрой и повышение уровня образования. Всё это — мощные защитные инструменты для сердца.

Вывод исследования очевиден: чем раньше начать работу над изменяемыми факторами риска, тем выше шансы избежать внезапной остановки сердца.