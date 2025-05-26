Circulation: сидячий образ жизни после инфаркта увеличивает риск повторения

Американские исследователи пришли к выводу, что вероятность повторного инфаркта напрямую связана с тем, сколько времени человек проводит без движения. Об этом говорится в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

В исследовании приняли участие 609 человек, перенесших острый коронарный синдром. В течение месяца они носили специальные датчики, фиксирующие уровень физической активности. После этого врачи наблюдали за их состоянием в течение года.

Результаты показали: у пациентов, которые проводили более 15 часов в день в сидячем положении, риск повторного сердечного приступа был в 2,5 раза выше, чем у тех, кто сидел около 11,7 часа в сутки.

Учёные подчёркивают, что физическая активность играет ключевую роль в восстановлении после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно заменять длительное бездействие хотя бы умеренными физическими нагрузками.