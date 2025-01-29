Chat GPT поставил диагноз и спас американцу жизнь

Житель США рассказал на Reddit, как искусственный интеллект помог ему выявить опасное заболевание и избежать серьезных последствий.

После легкой тренировки мужчина почувствовал себя плохо, но недомогание не проходило в течение двух дней. Тогда он решил обратиться за советом к ChatGPT, который предположил, что у него рабдомиолиз – опасное состояние, способное привести к отказу почек.

Чтобы проверить диагноз, американец посетил врача, где анализы подтвердили наличие заболевания. Ему потребовалась госпитализация, и после недели лечения он полностью выздоровел. По его словам, причиной болезни стало не только физическое напряжение, но и обезвоживание в сочетании с высоким потреблением кофеина.