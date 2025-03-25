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Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Молитва на улице приравнивается к несанкциониро...

pixabay.com

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Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) напомнило регионам о важности доведения до мусульман информации о запрете на проведение намаза в общественных местах.

Согласно закону «О свободе совести и религиозных объединениях», проводить религиозные обряды можно лишь в домашних условиях или в специально оборудованных для этого местах.

Молитва на улице приравнивается к несанкционированным массовым мероприятиям, за что предусмотрены штрафы: до 20 тысяч рублей за первое нарушение и до 300 тысяч при повторном. В связи с этим ФАДН призывает органы власти всех уровней активно разъяснять существующие нормы и последствия их нарушения.

Предполагается, что поводом для такого напоминания стал инцидент в Вологде, где намаз совершили в здании православного храма. Это вызывает вопрос, насколько эффективно информация доходит до мусульманских сообществ, особенно с учётом ограниченного освещения темы в СМИ. Насколько результативной окажется информационная работа, станет ясно уже во время предстоящего Ураза-байрама, отмечает tsargrad.tv со ссылкой на «Новосвят».

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