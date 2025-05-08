Черви-нематоды, обитающие на глубине 5 км, выгрызают Землю изнутри

На глубине порядка пяти километров ученые обнаружили удивительные формы жизни, словно «прогрызающие» земную кору.

Исследование под руководством Изабеллы Грабе де Анджелис позволило заглянуть в скрытую экосистему земных недр. В работе также участвовали российские специалисты — Анна Шипунова и Алексей Морозов.

По информации издания Science Advances, ученым удалось выявить, что в глубинах планеты существует развитая и разнообразная экосистема, которая функционирует по собственным законам.

Чтобы добраться до «обитателей» подземного мира, исследователи использовали 50 скважин, пробуренных как на суше, так и на дне океанов по всему миру. Жизнь обнаружили даже на глубине около 5 километров.

Первые образцы были подняты еще в 2018 году. Тогда удалось найти бактерии, микроорганизмы и нематод — крошечных червей.

Особый интерес вызвали существа, найденные под морским дном. По строению они оказались схожи с организмами, живущими на поверхности. Однако, в отличие от последних, подземные организмы выживают без солнечного света — они получают энергию за счет химических реакций, окисляя неорганические соединения.

Фактически, эти существа питаются породой, в которой обитают, буквально разрушая Землю изнутри. Некоторые из них даже производят метан. Сейчас ученые продолжают исследовать, как жизнь могла возникнуть на такой глубине, сообщет «МедиаПоток».