Черви-нематоды, обитающие на глубине 5 км, выгрызают Землю изнутри
На глубине порядка пяти километров ученые обнаружили удивительные формы жизни, словно «прогрызающие» земную кору.
Исследование под руководством Изабеллы Грабе де Анджелис позволило заглянуть в скрытую экосистему земных недр. В работе также участвовали российские специалисты — Анна Шипунова и Алексей Морозов.
По информации издания Science Advances, ученым удалось выявить, что в глубинах планеты существует развитая и разнообразная экосистема, которая функционирует по собственным законам.
Чтобы добраться до «обитателей» подземного мира, исследователи использовали 50 скважин, пробуренных как на суше, так и на дне океанов по всему миру. Жизнь обнаружили даже на глубине около 5 километров.
Первые образцы были подняты еще в 2018 году. Тогда удалось найти бактерии, микроорганизмы и нематод — крошечных червей.
Особый интерес вызвали существа, найденные под морским дном. По строению они оказались схожи с организмами, живущими на поверхности. Однако, в отличие от последних, подземные организмы выживают без солнечного света — они получают энергию за счет химических реакций, окисляя неорганические соединения.
Фактически, эти существа питаются породой, в которой обитают, буквально разрушая Землю изнутри. Некоторые из них даже производят метан. Сейчас ученые продолжают исследовать, как жизнь могла возникнуть на такой глубине, сообщет «МедиаПоток».
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