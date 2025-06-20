Центробанки продают гособлигации США на 50 миллиардов долларов

Многие страны сокращают свои долларовые активы, и финансовые рынки сейчас внимательно следят за изменениями в спросе на американские гособлигации. Центробанки все меньше заинтересованы в таких вложениях, и если не появятся другие покупатели, стоимость заимствований в США может сильно вырасти, что усугубит финансовые проблемы страны.

Ранее хаотичная торговая политика президента Трампа привела к распродажам американских активов и падению интереса к доллару. Стратег Bank of America Меган Свибер заявила, что иностранные частные инвесторы с трудом покупают американские долговые бумаги и могут полностью покинуть рынок.

Иностранцы контролируют около трети американского долгового рынка, и спрос на эти активы снижается. Если это продолжится, США придется повышать доходность гособлигаций, чтобы привлечь новых покупателей. Это приведет к росту ставок по ипотеке и другим кредитам.

В марте объем долга США, находящийся у иностранных инвесторов, достиг рекорда — 9,05 трлн долларов. Однако с конца марта активы в Федеральном резерве Нью-Йорка снизились на 48 миллиардов долларов. Массовые распродажи начали происходить после введения тарифов Трампом в апреле.

Свибер отметила, что это может быть связано с диверсификацией активов стран, таких как Япония, Индия и Турция, которые продают долларовые активы и покупают собственную валюту. Однако ослабление доллара в этом году ставит под сомнение такие объяснения.

Скорее всего, центробанки просто уходят от доллара из-за нестабильности на мировых рынках. Если эта тенденция продолжится, то, по мнению Свибер, ситуация на рынке гособлигаций США будет ухудшаться.

Источник: monocle.ru