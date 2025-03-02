Чем вредны витамины для иммунитета?

Многие убеждены, что иммунитет постоянно нуждается в поддержке, поэтому активно покупают витамины, иммуномодуляторы, пробуют фиточаи и корректируют питание. Однако, по словам кандидата медицинских наук Ольги Иозефович, заведующей отделением иммунопрофилактики Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней, важно соблюдать осторожность, поскольку излишнее увлечение такими методами может привести к негативным последствиям.

Специалист объяснила, что у человека есть два типа иммунитета: врождённый, который срабатывает сразу при контакте с инфекцией, и приобретённый, формирующийся со временем и обеспечивающий более быстрый ответ при повторном заражении. Именно на этом принципе основано действие прививок. Несмотря на достижения медицины за последние сто лет, основные рекомендации по укреплению здоровья остаются прежними: сбалансированное питание, достаточное количество витамина D, белка и железа.

Медик подчеркнула, что бесконтрольный приём витаминов и иммунных стимуляторов может быть небезопасен. Она отметила, что даже распространённые добавки, такие как витамин C в больших дозах или шипучие таблетки, могут вызывать нежелательные реакции. Поэтому назначать такие препараты должен врач.