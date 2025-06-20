Человекоподобные роботы внедряются в отели, клиники и IT-компании

Внедрение искусственного интеллекта в человекоподобных роботах ставит перед нами множество сложных вопросов. Современные роботы, обладающие самообучающимися нейросетями и внешностью, почти не отличимой от живой кожи, начали активно встраиваться в различные сферы жизни. Они служат в отелях, медицинских учреждениях, IT-компаниях, выполняя как развлекательные, так и рабочие функции. Примечательно, что разработчики стараются сделать роботов максимально похожими на людей, наделяя их способностью проявлять эмпатию и чувство юмора.

В будущем человекоподобные роботы могут стать незаменимыми помощниками для пожилых людей, выполняя роль сиделок, обслуживающего персонала и компаньонов. Однако это вызывает вопросы: не приведет ли это к тому, что роботы отберут работу у людей? Как будет регулироваться их правовой статус, и могут ли они быть признаны полноценными личностями? Также возникает проблема привязанности людей к таким роботам, как к самым близким друзьям или супругам.

Основной задачей остается поиск баланса между внедрением новых технологий и их безопасным использованием. Как отметил один из экспертов, «технологии должны служить людям, а не ставить под вопрос их уникальность».

Источник: ianed.ru