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CEE: В озере Энигма в Антарктиде найдены микроорганизмы, способные возродить жизнь на Земле

CEE: в Антарктиде нашли микроорганизмы, способные возродить жизнь на Земле
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В антарктическом озере Энигма, скрытом под ледяным покровом, обнаружены необычные микроорганизмы, полностью изолированные от внешнего мира. Они формируют нечто похожее на капсулу и, возможно, обладают способностью восстановить жизнь на Земле, сообщает журнал Communications Earth & Environment.

Эти микроорганизмы обитают в водном слое, который представляет собой замкнутую экосистему. Исследования показали, что глубина водоема составляет не менее 12 метров. В этом регионе средняя температура воздуха держится на уровне -14°C, а в наиболее суровые периоды опускается до -40,7°C, что способствует стабильному сохранению ледяного покрова. Благодаря таким условиям внутри озера сложилась уникальная среда, существующая независимо от внешних факторов.

По мнению ученых, если на Земле произойдет полное исчезновение жизни, микроорганизмы из озера Энигма могут сыграть ключевую роль в ее возрождении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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