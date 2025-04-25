CEE: на дне Балтики найден необычный источник парниковых газов

Новое исследование, опубликованное в Communications Earth & Environment, кардинально меняет представление о роли морского дна Балтийского моря в глобальном углеродном цикле. Учёные из Германии установили, что донные отложения могут быть не только поглотителем, но и источником выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ключевую роль в этом процессе играет минерал пирит, который накапливается в илистом дне заливов с низким содержанием кислорода. Когда такие участки подвергаются взмучиванию — например, во время штормов или промыслового рыболовства, — пирит начинает контактировать с кислородом, что запускает цепную химическую реакцию с выделением кислоты.

Эта кислота затем превращает растворённый углерод в CO₂, который выходит в атмосферу. Лабораторные эксперименты показали, что объёмы этих выбросов существенно превышают прежние оценки.

Исследователи подчёркивают важность сохранения таких участков морского дна:

«Районы с тонким, мягким илом и высоким содержанием пирита нужно защищать от физического вмешательства, чтобы сохранить способность моря поглощать углекислый газ и сдерживать потепление климата».

Это открытие может повлиять на политику в сфере морского рыболовства, управления побережьями и мер по борьбе с изменением климата, поскольку ранее считалось, что морское дно в основном выступает углеродным резервуаром, а не его источником. Учёные призывают пересмотреть экологические практики, особенно в районах, подверженных интенсивной антропогенной нагрузке.