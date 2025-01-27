Международная группа ученых успешно завершила второй этап клинических испытаний вакцины Vvax001, разработанной для борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ) типа 16 — основного виновника развития рака шейки матки. Руководство проектом осуществляли специалисты Гронингенского университета, сообщает издание Clinical Cancer Research.

Основой вакцины стал вирусный вектор леса Семлики, который переносит гены белков E6 и E7. Эти белки подавляют естественные механизмы защиты клеток и способствуют их бесконтрольному делению, что ведёт к развитию онкологии. Новая технология позволяет активировать иммунную систему, чтобы она уничтожала инфицированные клетки.

Испытания проводились на 18 женщинах с тяжёлой формой дисплазии шейки матки, которая является предраковым состоянием. Пациенткам вводили вакцину трижды с интервалом в три недели, а затем в течение 19 недель за ними велось тщательное наблюдение.

Результаты впечатляют:

У 94% участниц значительно уменьшились повреждения тканей шейки матки.

У половины женщин дисплазия полностью исчезла.

У 63% участниц удалось полностью вывести вирус ВПЧ-16 из организма.

Кроме того, долгосрочные наблюдения, которые длились от 20 до 30 месяцев, показали отсутствие рецидивов заболевания у всех участниц исследования.

Эти данные подтверждают перспективность вакцины Vvax001 и открывают новые горизонты для профилактики и лечения рака шейки матки.