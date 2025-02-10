Были завершены испытания импланта, который способен вернуть зрение
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Стартап Science Crop. успешно протестировал первый имплант, способный частично восстановить зрение у незрячих пациентов. Об этом сообщает «РБК Тренды».
В испытаниях устройства Prima приняли участие 38 человек, потерявших зрение из-за географической атрофии — возрастного разрушения сетчатки. В результате тестирования пациенты вновь смогли читать.
Имплант — это микрочип, который получает изображение с камеры и передает его на зрительный нерв с помощью лазерной проекции.
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