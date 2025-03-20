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Была разодрана трахея: женщина натравила собаку на соседа

Инцидент произошел 4 августа

pixabay.com

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Жительницу Нижегородской области приговорили к семи годам колонии за покушение на убийство после того, как она натравила свою собаку на соседа. Мужчина получил серьезные травмы, включая разрыв трахеи, и был доставлен в реанимацию.

Инцидент произошел 4 августа 2024 года в поселке Досчатое, городе Выкса. Испытывая внезапную неприязнь, женщина дала своей среднеазиатской овчарке команду атаковать соседа. Когда собака повалила его, хозяйка продолжила подстрекать животное. Пострадавшего госпитализировали, после чего против женщины возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест.

В суде потерпевший потребовал 5 миллионов рублей компенсации. Суд признал женщину виновной, назначив ей 7 лет лишения свободы, и частично удовлетворил иск, обязав выплатить 800 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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